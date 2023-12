Дюбуа досрочно победил Миллера

Бой завершился в десятом раунде 342 #Джаррелл Миллер, #Даниэль Дюбуа

Источник Чемпион.

Британский боксер сверхтяжелого веса Даниэль Дюбуа (20-2, 19 КО) победил американца Джаррелла Миллера (26-1-1, 22 КО) на ужине бокса в Саудовской Аравии.

Рефери остановил бой за 10 секунд до конца 10-го раунда, который был последним.

Напомним, на церемонии взвешивания Миллер на 48 кг перевесил Дюбуа.

WITH SECONDS TO GO DANIEL DUBOIS GETS THE STOPPAGE!!! 🧨

Watch #DayOfReckoning LIVE on TNT Sports Box Office

— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023