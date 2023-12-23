Кличко – в ТОП-3 старейших чемпионов в 135-летней истории хевивейта

6456 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22200be5452fd9aa7962d94662412b4bc9.jpg" /> #Владимир Кличко

Источник — Чемпион.

Возглавляет список Джордж Формена, лишившийся титула чемпиона IBF в 46 лет и 170 дней.

В рейтинге старейших чемпионов хевивейта в 135-летней истории профессионального бокса другу строчку занимает Виталий Кличко, завершивший свою боксерскую карьеру в ранге действующего чемпиона мира WBC. На момент объявления о завершении карьеры (16 декабря 2013 года) украинцу было 42 года 150 дней. На третьей строчке – Владимир Кличко, который владел чемпионскими титулами WBA, IBF и WBO до 39 лет 248 дней. британца на 4 года). В активе Леннокса шестое место и преимущество на 22 дня еще над одной легендой бокса Эвандером Холифилдом (остался чемпионский титул WBA в 38 лет 135 дней). Эвандер в рейтинге седьмой. Восьмой – южноамериканец Корри Сандерс (38 лет 25 дней), которому Виталий Кличко не разрешил подняться выше, нокаутировал Корри 24 апреля 2004 в бою, на кону которого стоял чемпионский титул WBC. Девятое место у Ларри Холмса (37 лет 122 дня), десятое – у Мухаммеда Али (37 лет 274 дня).

Максим Розенко, Чемпион