Бокс
На войне с россией погиб боксерский судья Мурадов
Он был главным боксерским судьей Киева Сегодня 10:34 190 0 Источник: — Чемпион.
На войне с россией погиб украинский судья международной категории по боксу Эльчин Мурадов.
Об этом сообщает ФБУ.
Мурадов пошел защищать Украину в начале полномасштабного вторжения россии и погиб в результате артиллерийского удара врага.
Он был главным боксерским судьей Киева.
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