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Бокс

На войне с россией погиб боксерский судья Мурадов

Он был главным боксерским судьей Киева Сегодня 10:34 190 0 Источник: — Чемпион.

На войне с россией погиб украинский судья международной категории по боксу Эльчин Мурадов.

Об этом сообщает ФБУ.

Мурадов пошел защищать Украину в начале полномасштабного вторжения россии и погиб в результате артиллерийского удара врага.

Он был главным боксерским судьей Киева.

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Источник: champion.com.ua

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