Отец Фьюри: Только один человек способен справиться с силой Уайлдера

Отец Ф'юри дал прогноз на бой Уайлдер — Паркер 305 < span class="listing__itm__comments">0

– Boxing Social.

Джозеф Паркер не сможет победить бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

Об этом заявил Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

«Я не знаю, сколько осталось от Уайлдера. Если Паркер сможет наброситься на него и заставит сразиться на задней ноге, то даст бой. Но я должен сказать, что сила Уайлдера заключается в том, что есть только один человек, который может ее сдержать – это Тайсон.

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Джозеф может показать яйца и выбросить в него все удары, которые только можно представить. Ему придется много двигаться, действовать очень неудобно, очень умело. Но я должен выбрать Деонтея», — сказал Фюри-старший.

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