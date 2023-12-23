Стала известна стоимость трансляции вечера бокса с участием Джошуа, Уайлдера и Дюбуа в Украине 174 #Отто Валлин

Источник — tribuna.com.

Вечер бокса в Саудовской Аравии, который состоится 23 декабря, в Украине будет транслировать DAZN.

При наличии подписки, просмотр вечера бокса обойдется в 435 гривен. В противном случае нужно оформить подписку, которая стоит 370 гривен в месяц, а затем оплатить 435 гривен за бой. со шведским боксером Отто Валлином (26-1, 14 KO), а также состоится бой между эксчемпионами Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО) и Джозефом Паркером (33-3, 23 КО). Вместе с тем; фунта (928,54 грн).

Напомним, Джошуа перевесил Валлина накануне боя.