Бокс
Стала известна стоимость трансляции вечера бокса с участием Джошуа, Уайлдера и Дюбуа в Украине
Стала известна стоимость трансляции вечера бокса с участием Джошуа, Уайлдера и Дюбуа в Украине Вчера 23:10 174 0 #Отто Валлин
Источник — tribuna.com.
Вечер бокса в Саудовской Аравии, который состоится 23 декабря, в Украине будет транслировать DAZN.
При наличии подписки, просмотр вечера бокса обойдется в 435 гривен. В противном случае нужно оформить подписку, которая стоит 370 гривен в месяц, а затем оплатить 435 гривен за бой. со шведским боксером Отто Валлином (26-1, 14 KO), а также состоится бой между эксчемпионами Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО) и Джозефом Паркером (33-3, 23 КО). Вместе с тем; фунта (928,54 грн).
Напомним, Джошуа перевесил Валлина накануне боя.