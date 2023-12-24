Бивол победил Артура решением судей

360 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22050e96f9828396a29d71533af73b40aa.png" /> #Бивол

Источник — Чемпион.

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) победил Линдона Артура (23-1, 16 KO).

Бой длился 12 раундов. В 11-м раунде Артур оказался в нокдауне.

В итоге Бивол одержал победу единодушным решением судей: все три по 120:107.

Раньше Хргович победил Мори, Санчес нокаутировал Фа, а Дюбуа досрочно победил Миллера.