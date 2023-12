Джошуа – о бое с Уайлдером: Я уверен, что каждый хочет увидеть это

Джошуа прокомментировал поражение Уайлдера от Паркера 315

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) сможет вернуться после поражения от Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).

< Об этом заявил Энтони Джошуа (27-3, 24 КО), который победил Отто Валлина (26-2, 14 KO).

«I'm sure everyone wants to see that fight right?» — @anthonyjoshua не движется от борьбы с Deontay Wilder вниз по пути 👀#DayofReckoning pic.twitter.com/MsvUQnfVOk

— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023