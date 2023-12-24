Бокс
Джошуа – о бое с Уайлдером: Я уверен, что каждый хочет увидеть это
Джошуа прокомментировал поражение Уайлдера от Паркера Сегодня 13:17 315 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Джозеф Паркер, #Джозеф Паркер Источник — Чемпион.
Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) сможет вернуться после поражения от Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).
< Об этом заявил Энтони Джошуа (27-3, 24 КО), который победил Отто Валлина (26-2, 14 KO).
«Деонтей. .. После всего, что он сказал обо мне, я мог бы разорвать его прямо сейчас.Но я буду выше этого и скажу, что надеюсь, что он вернется.Посмотрите на Дюбуа в этот вечер.Он вернулся, и Уайлдер может сделать все. не сдавайся, и ты сможешь все.
Актально: Дюбуа досрочно победил Миллера
Продолжай давить. стремиться. Ты сможешь все. И если ты захочешь, однажды ты сможешь вернуться. Я уверен, что каждый хочет увидеть это сражение, не так ли?» — сказал Джоушуа.
«I'm sure everyone wants to see that fight right?» — @anthonyjoshua не движется от борьбы с Deontay Wilder вниз по пути 👀#DayofReckoning pic.twitter.com/MsvUQnfVOk
— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!