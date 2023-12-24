Джошуа победил Валлина, Уайлдер сенсационно проиграл Паркеру: результаты вечера бокса в Саудовской Аравии

Результаты вечера бокса в Саудовской Аравии 809 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Деонтей Вайл= Источник — Чемпион.

В Саудовской Аравии состоялся большой вечер бокса.

В главном событии Деонтей Уайлдер сенсационно проиграл Джозефу Паркеру, а Энтони Джошуа досрочно победил Отто Валлина.

Результаты вечера бокса в Саудовской Аравии:

Фрэнк Санчес (24-0, 17 KO) нокаутировал Джуниора Фа (20-3, 11 KO).

Филипп Хргович (17-0, 14 KO) одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Марком де Мори (41-3-2, 36 KO).

Джей Опетая (24-0, 19 КО) нокаутировал Эллиса Зорро (17-1, 7 КО).

Агит Кабаел (24-0, 16 KO) победил техническим нокаутом Арсланбека Махмудова (18-1, 17 KO). , 22 KO) в конце боя.

Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) победил единодушным решением судей Линдона Артура (23-2, 16 KO).

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