Джошуа техническим нокаутом победил Валлина в Саудовской Аравии

Поединок завершился досрочно 853 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Отто Валлин

= Источник – Чемпион.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) одержал победу над шведом Отто Валлиным (26-2, 14 KO)

Поединок завершился досрочно. После 5-го раунда команда Валлина сообщила, что он не будет продолжать бой.

Ранее Хргович победил Мори, Санчес нокаутировал Фа, Дюбуа досрочно победил Миллера, а также . Также, Вайлдер сенсационно проиграл Паркеру.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!< /p>