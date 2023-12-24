Бокс
Джошуа техническим нокаутом победил Валлина в Саудовской Аравии
Поединок завершился досрочно Сегодня 08:35 853 0 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Отто Валлин
= Источник – Чемпион.
Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) одержал победу над шведом Отто Валлиным (26-2, 14 KO)
Поединок завершился досрочно. После 5-го раунда команда Валлина сообщила, что он не будет продолжать бой.
Ранее Хргович победил Мори, Санчес нокаутировал Фа, Дюбуа досрочно победил Миллера, а также . Также, Вайлдер сенсационно проиграл Паркеру.
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