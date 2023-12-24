Гирн: Хргович сразится с Джошуа за пояс чемпиона мира

Промоутер Джошуа прокомментировал победу над Валлиным 529

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) провел идеальное выступление в бою с Отто Валлиным (26-2, 14 КО).

Об этом заявил промоутер британца Эдди Горн.

«Он вернулся. Энтони уничтожает людей в спаррингах. Это было идеальное выступление. Он прикончил Валлина. 2024-й будет огромным годом для Джошуа. Было сложное решение между чемпионской линией и поединком с Уайлдером .Подписали соглашение с Деонтеем, он проиграл, это нормально.Может быть, это благословение.

Энтони — чемпионский боксер, он хочет в третий раз владеть титулом.Валин был номером в рейтинге.Хргович будет драться с Джошуа за пояс чемпиона мира.Очень рад видеть, как Энтони улыбается и так хорошо выступает. С такой настройкой Джошуа — опасен. Он вернулся», — сказал Гирн.

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