Кабаел техническим нокаутом победил россиянина Махмудова

Бой завершился в четвертом раунде 466

Источник — Чемпион.

Сверхтяжеловес Агит Кабаел (24-0, 16 KO) нанес первое поражение россиянину Арсланбеку Махмудову (18-1, 17 KO).

Рефери остановил бой в четвертом раунде, после того, как Махмудов трижды побывал в нокдауне.

Раньше Хргович победил где Мори, а Санчес нокаутировал Фа.