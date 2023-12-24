Бокс
Кабаел техническим нокаутом победил россиянина Махмудова
Бой завершился в четвертом раунде Вчера 21:08 466 0
Источник — Чемпион.
Сверхтяжеловес Агит Кабаел (24-0, 16 KO) нанес первое поражение россиянину Арсланбеку Махмудову (18-1, 17 KO).
Рефери остановил бой в четвертом раунде, после того, как Махмудов трижды побывал в нокдауне.
Раньше Хргович победил где Мори, а Санчес нокаутировал Фа.
AGIT KABAYEL
WITH THE TKO VICTORY‼️‼️‼️#Boxing #DayOfReckoning
🔥🔥🥊🥊🥊🥊pictwit.
— Danny (@dantheboxingman) December 23, 2023