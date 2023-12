Опетая в первом раунде победил Зорро

Второй бой вечера бокса в Саудовской Аравии завершился в первом раунде 343

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Джей Опетая (24-0, 19 КО) победил британца Эллиса Зорро (17-1, 7 КО).

Бой завершился в первом раунде, когда Опетая левым хуком угодил в челюсть Зорро. Рефери сразу остановил поединок. got clipped. That's just how it goes.»@jaiopetaia1 on his increible first round win over Elliss Zorro! 🇦🇺

Раньше Хргович победил где Мори.

