Бокс
Уайлдер: Я вернусь, а если нет – что ж, было приятно
Вайлдер прокомментировал поражение от Паркера Сегодня 15:12 296 0 Фото: Getty Images #Деонтей Уайлдер
Источник: champion.com.ua
Вайлдер прокомментировал поражение от Паркера Сегодня 15:12 296 0 Фото: Getty Images #Деонтей Уайлдер
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