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Бокс

Уайлдер — о поражении от Паркера: Это был чуть ли не мой день

Вайлдер прокомментировал поражение от Паркера Сегодня 12:21 451 0 Фото: Getty Images #Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) проиграл Джозефу Паркеру (34-3, 23 КО) на вечере бокса в Саудовской Аравии.

Уайлдер прокомментировал свое поражение.

«Это был чуть ли не мой день. И это из-за Джозефа, он проделал отличную работу, избегая многих ударов. Сегодня я не ищу оправданий. Это было хорошее сражение. Случилось то, что произошло, мы двигаемся дальше», — сказал Уайлдер.

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Источник: champion.com.ua

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