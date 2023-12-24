Уайлдер — о поражении от Паркера: Это был чуть ли не мой день

Вайлдер прокомментировал поражение от Паркера 451 Фото: Getty Images #Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) проиграл Джозефу Паркеру (34-3, 23 КО) на вечере бокса в Саудовской Аравии.

Уайлдер прокомментировал свое поражение.

«Это был чуть ли не мой день. И это из-за Джозефа, он проделал отличную работу, избегая многих ударов. Сегодня я не ищу оправданий. Это было хорошее сражение. Случилось то, что произошло, мы двигаемся дальше», — сказал Уайлдер.

«My timing was off a little bit.» — @BronzeBomber не может быть и будет back soon! 🥊 Watch #DayOfReckoning LIVE on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/xn85V5NLHU pic.twitter.com/oZsf836CvU — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023

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