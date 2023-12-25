Бокс
Чисора уничтожил российского боксера: Он выглядел как дерьмо в Саудовской Аравии
Сегодня 15:56 163 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/223c11faea6f642ffb1082f59f5f2363cc.jpg" /> #Дерек Чисора
Источник — iFL TV.
Британский ветеран хевивейта Дерек Чисора (34-13, 23 KO) негативно относится к уровню бокса российского супертяжеловеса Арсланбека Махмудова (18-1, 17 КО) после его поражения от Агита Кабаела (24-0, 16 ).
Об этом заявил сам Чисора.
«Кабаэл был невероятный, но россиян выглядел как дерьмо. Он просто слишком велик. Он выглядел как дерьмо, его отшлепали.
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Реванш с Кабайелом? Возможно, возможно. Кто знает его», — сказал Чисора.
Чисора в 2017 году потерпел поражение от Кабала решением большинства судей.
Напомним, что 23 декабря Кабаел победил Махмудова техническим нокаутом в 4-м раунде в карде большого вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).