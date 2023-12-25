Бокс
Джошуа: Думаю, что Усик победит Фьюри
Британец поделился своим мнением о предстоящем бое Сегодня 11:24 687 0 #Энтони Джошуа, #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
Бой между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1,), 24 КО) за абсолютное чемпионство может завершиться победой украинца.
Об этом заявил бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).
«Я действительно хочу посетить этот поединок. Думаю, вы уже не раз это слышали, но я считаю Усика феноменальным бойцом, и вокруг него отличная команда. .Наверное, я так думаю из-за того, что на себе почувствовал его мастерство в ринге. Я считаю, что оно находится на самом высоком уровне», — сказал Джошуа.
Напомним поединок Усика и Ф' юри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Накануне Джошуа техническим нокаутом победил Валлина в Саудовской Аравии.