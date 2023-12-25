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Бокс

Джошуа: Думаю, что Усик победит Фьюри

Британец поделился своим мнением о предстоящем бое Сегодня 11:24 687 0 #Энтони Джошуа, #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Бой между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1,), 24 КО) за абсолютное чемпионство может завершиться победой украинца.

Об этом заявил бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

«Я действительно хочу посетить этот поединок. Думаю, вы уже не раз это слышали, но я считаю Усика феноменальным бойцом, и вокруг него отличная команда. .Наверное, я так думаю из-за того, что на себе почувствовал его мастерство в ринге. Я считаю, что оно находится на самом высоком уровне», — сказал Джошуа.

Напомним поединок Усика и Ф' юри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Накануне Джошуа техническим нокаутом победил Валлина в Саудовской Аравии.

Источник: champion.com.ua

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