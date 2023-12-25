Фроч: Уайлдер должен просто закончить карьеру

Эксбоксер поделился впечатлениями от боя Паркер — Уайлдер 103 0 #Джозеф Паркер, #Деонтей Уайлдер

Источник – Froch on Fighting.

Американский боксер Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) должен закончить карьеру после поражения от новозеландца Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).

Об этом заявил бывший чемпион мира Карл Фроч (33-2, 24 КО).

«Джозеф Паркер прекрасно справился. Думаю, что Деонтей Уайлдер был ужасным… Это было ужасное выступление. Куда сейчас денется Уайлдер? Это был худший бой Деонтея, который я видел за долгое время, но, возможно, это потому, что Джозеф Паркер был настолько хорош.

Я чувствую, что бои против Фюри многое забрали у Деонтея Уайлдера. несколько раз отправляли в нокдаун, наносили повреждения.Эти побои не могут остаться незамеченными.Они снижают планку выносливости.Каждый бой старит тебя.Ты оставляешь частичку себя на этом ринге всякий раз, когда у тебя плохой бой. я думаю, что он почти закончил с боксом.Этот бой Уайлдера не был таким, как я ожидал.Теперь это старый парень, которого несколько раз избили.Дважды Фюри, а теперь Паркер.

И Паркер , мы знаем его уровень. Он проиграл Уайту, он проиграл Эй Джею. Это парень, который действительно не выступает на мировом уровне. Я не говорю, что он не может – он может вернуться. Паркер вернулся, сделал очень хорошо.

Я думаю, что Деонтей Уайлдер закончил. Я не хочу забирать должное у Паркера, потому что это было отличное выступление… Но я думаю, что Деонтей Уайлдер должен просто закончить карьеру», — сказал Фроч.