Гирн: Я уверен, что Джошуа вырубит Фьюри

Промоутер заявил, что Энтони станет абсолютом и завершит с боксом 187 #Эдди Гирн, #Энтони Джо Источник

Источник — vringe.com.

В возможном бою Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) праздновал бы победу над Тайсоном Фюри (34-0-1, 24 KO).

Об этом заявил руководитель Matchroom Boxing Эдди Гирн.

«Я всегда был и остаюсь самым главным фаном AJ. Фаном №1. Вы можете сколько угодно говорить мне о том, что я ошибаюсь. Но я уверен, что он вырубит Ф 'юри. Уверен, что станет абсолютом. И только после этого мы спокойно пойдем. Говорю же, называйте меня, как хотите. Мне плевать. Я вижу так. Мы так видим. У нас такая цель. И мы к ней идем», — сказал Гирн.