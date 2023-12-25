Бокс
Нганну хочет провести бой с Джошуа
Фрэнсису понравилось выступление Энтони Вчера 23:10 193 0< /span> #Энтони Джошуа, #Франсис Нганну
Бывший Чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну (17-3 у ММА, 0-1 в боксе) не прочь провести бой с эксчемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа.
Об этом заявил сам Нганну.
«Отличное выступление сегодня вечером, Эй Джей… Нганну — Джошуа», — заявил Нганну.
Great performance tonight AJ.. #NgannouJoshua 🤔
— Francis Ngannou (@francis_ngannou) December 24, 2023
Напомним, что Энтони Джошуа победил шведа Отто Валлина (26-2, 14 КО).
Раньше промоутер Эдди Гирн назвал следующего соперника Джошуа.