Нганну хочет провести бой с Джошуа

Фрэнсису понравилось выступление Энтони 193

Бывший Чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну (17-3 у ММА, 0-1 в боксе) не прочь провести бой с эксчемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа.

Об этом заявил сам Нганну.

«Отличное выступление сегодня вечером, Эй Джей… Нганну — Джошуа», — заявил Нганну.

Great performance tonight AJ.. #NgannouJoshua 🤔 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) December 24, 2023

Напомним, что Энтони Джошуа победил шведа Отто Валлина (26-2, 14 КО).

Раньше промоутер Эдди Гирн назвал следующего соперника Джошуа.