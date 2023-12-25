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Бокс

Нганну хочет провести бой с Джошуа

Фрэнсису понравилось выступление Энтони Вчера 23:10 193 0< /span> #Энтони Джошуа, #Франсис Нганну

Бывший Чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну (17-3 у ММА, 0-1 в боксе) не прочь провести бой с эксчемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа.

Об этом заявил сам Нганну.

«Отличное выступление сегодня вечером, Эй Джей… Нганну — Джошуа», — заявил Нганну.

Напомним, что Энтони Джошуа победил шведа Отто Валлина (26-2, 14 КО).

Раньше промоутер Эдди Гирн назвал следующего соперника Джошуа.

Источник: champion.com.ua

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