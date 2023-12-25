Промоутер украинца отреагировал на победу Джошуа над Отто Валлином

Вероятно, команды украинца и британца остались в нормальных отношениях 322 #Энтони Джошуа, #Александр Красюк

article__source»> Источник — xsport.ua.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика (21-0,), 14 КО) Александр Красюк положительно относится к победе британца Энтони Джошуа в бою со шведом Отто Валлином (26-2, 14 КО).

«Эй Джей» вернулся. Поздравляю. Рад за вас ребята», — заявил Красюк.

Напомним Джошуа выиграл у Валлина после отказа соперника выходить на шестой раунд.