Бокс
У Валлина обнаружен перелом после боя с Джошуа
Швед понес серьезный ущерб в поединке с британцем Сегодня 13:09 162 0 #Энтони Джошуа, #Отто Валлин
Источник – Чемпион.
Шведский боксер супертяжелого дивизиона Отто Валлин получил травму в бою с Энтони Джошуа, который, как известно, завершился досрочной победой британца.
Об этом сообщает Крис Мэнникс.
У 31-летнего боксера диагностирован перелом носа.
Напомним кровотечение из носа у Валлина началось еще после первого раунда боя. После пятого раунда поединок шведа с Энтони Джошуа был остановлен из-за нежелания команды Отто выпускать его на шестой раунд.
Otto Wallin пострадал от fractured nose в пустоте к Августу Joshua. Wallin займется ночью в Сауди hospital для лечения.
— Chris Mannix (@SIChrisMannix) December 25, 2023