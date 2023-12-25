У Валлина обнаружен перелом после боя с Джошуа

Швед понес серьезный ущерб в поединке с британцем 162 #Энтони Джошуа, #Отто Валлин

Источник – Чемпион.

Шведский боксер супертяжелого дивизиона Отто Валлин получил травму в бою с Энтони Джошуа, который, как известно, завершился досрочной победой британца.

Об этом сообщает Крис Мэнникс.

У 31-летнего боксера диагностирован перелом носа.

Напомним кровотечение из носа у Валлина началось еще после первого раунда боя. После пятого раунда поединок шведа с Энтони Джошуа был остановлен из-за нежелания команды Отто выпускать его на шестой раунд.