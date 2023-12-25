Уоррен: Уайлдер в бою с Паркером выглядел ужасно.

318 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22a817913db3daabd9c25e132557646384.jpg" /> #Фрэнк Уоррен, #Джозеф Паркер, #Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) перед поединком с эксчемпионом Джозефом Паркером (34-3, 23 КО) имел проблемы со здоровьем.

Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

«Думаю, что он (Уайлдер — прим.) выглядел ужасно. Джозеф выглядел очень хорошо с самого начала.

Я только что разговаривал с Шелли Финкелем (менеджером Уайлдера – прим.), и он сказал мне, что у него (Деонтея – прим.) была проблема (с травмой перед боем – прим.), он пошел в одну из криокамер и долго там сидел.

Не знаю. Очевидно, должно быть какое-то оправдание», — сказал Уоррен.