Чжилей: Уайлдер находится в самой низкой точке своей карьеры.

134 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22a285254c161bcecd6035ed97def014ae.png" /> Фото: Getty Images #Деонтей Уайлдер, #Чжан Чжилей

News 24.

Американский боксер Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) находится в самой низкой точке карьеры после поражения от новозеландца Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).

>

Об этом заявил китайский боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO).

«Как вы видели, активность Паркера на ринге и его занятость в течение последних нескольких Он не выглядел ржавым, если подсчитать общее количество ударов, то Уайлдер, вероятно, нанес 100 ударов или менее 100 ударов за весь бой, и он все время реагировал, а не был активным. , но было слишком поздно.

Фроч: Вайлдер должен просто закончить карьеру

Деонтей был на вершине, и я бы сказал, что он находится в самой низкой точке своей карьеры. Действительно, будет трудно вернуться. Придется преодолеть многие физические и психические проблемы, чтобы вернуться после этого. Я думаю, что сейчас самое важное для Деонтея Уайлдера — хорошо отдохнуть, обдумать все и внести коррективы», — сказал Чжилей

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!