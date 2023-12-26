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Джойс: Паркер очень хорошо боксировал в поединке с Уайлдером
Боксер поделился своим мнением о бое Сегодня 15:56 97 0 #Джо Джойс, #Джозеф Паркер, #Деонтей Уайлдер
Источник — ¦Boxing Social.
Джозеф Паркер (34-3, 23 КО) праздновал заслуженную победу над Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 КО).
Об этом заявил британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс (15-2, 14 КО).
«Я думал, что в 10-м раунде Уайлдер начнет действительно искать удар. Паркер попадал по нему хорошими оверхендами вправо, он боксировал очень хорошо. Но если в бою с Вайлдером ты отключишься хотя бы на секунду, то он держит тебя под прицелом и поэтому прибивает. Я рад за Паркера. Он очень хорошо боксировал. Это было хорошее сражение», — сказал Джойс.
Напомним в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии в ночь на 24 декабря Паркер победил Уайлдера единодушным решением судей .