Джойс: Паркер очень хорошо боксировал в поединке с Уайлдером

Боксер поделился своим мнением о бое 97 #Джо Джойс, #Джозеф Паркер, #Деонтей Уайлдер

Источник — ¦Boxing Social.

Джозеф Паркер (34-3, 23 КО) праздновал заслуженную победу над Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 КО).

Об этом заявил британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс (15-2, 14 КО).

«Я думал, что в 10-м раунде Уайлдер начнет действительно искать удар. Паркер попадал по нему хорошими оверхендами вправо, он боксировал очень хорошо. Но если в бою с Вайлдером ты отключишься хотя бы на секунду, то он держит тебя под прицелом и поэтому прибивает. Я рад за Паркера. Он очень хорошо боксировал. Это было хорошее сражение», — сказал Джойс.