Бокс
Джошуа все еще готов подраться с Уайлдером
Боксер рассказал о вероятности проведения боя с Уайлдером Вчера 08:40 377 0 #Энтони Джошуа, #Деонтей Уайлдер
Источник: champion.com.ua
Боксер рассказал о вероятности проведения боя с Уайлдером Вчера 08:40 377 0 #Энтони Джошуа, #Деонтей Уайлдер
Энди считает, что Энтони нужен другой соперник Вчера 09:10 1459 0 #Энтони Джошуа, #Отто...
Вчера 23:59 134 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22a285254c161bcecd6035ed97def014ae.png" /> Фото: Getty Images #Деонтей Уайлдер, #Чжан Чжилей...
Сегодня 10:55 318 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22a817913db3daabd9c25e132557646384.jpg" /> #Фрэнк Уоррен, #Джозеф Паркер, #Деонтей Уайлдер
Британец поделился своим мнением о предстоящем бое Сегодня 11:24 687 0 #Энтони Джошуа, #Александр...