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Бокс

Джошуа все еще готов подраться с Уайлдером

Боксер рассказал о вероятности проведения боя с Уайлдером Вчера 08:40 377 0 #Энтони Джошуа, #Деонтей Уайлдер

Источник: champion.com.ua

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