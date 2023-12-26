Бокс
Гарсия: Я очень заинтересован в победе над Хэйни
Сегодня 09:40 153 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22bef2da51daa11801a16a1ef20d9523e8.jpg" /> #Девин Хейни, #Райан Гарсия
Источник — boxingnews24.
Проведению боя Райана Гарсии с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Дэвином Хейни может помешать лишь отказ последнего.
Об этом заявил американский боксер Райан Гарсия.
«Я готов заключить самое честное и почетное соглашение, чтобы бой состоялся. Вот какая моя позиция. Единственное, что может помешать, если Дэвин этого не хочет.
Знаете что? В таком случае я все вам расскажу. Девин, ты хочешь этот бой?Я хочу.Дервонта не хочет с тобой сражаться.В этом вопросе поставлена точка.
Итак, если ты хочешь сразиться со мной, а я хочу сразиться с тобой, то все готов. Такой план. Я очень заинтересован в победе над Дэвином Хейни», — сказал Гарсия.
Напомним, что Райан Гарсия в начале декабря 2023 года победил Дуарте, Хейни — Прогрейса. Ранее сообщалось, что Хейни ведет переговоры с Гарсией.