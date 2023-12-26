Иноуэ стал абсолютным чемпионом второго самого легкого веса

Бой состоялся на Ariake Arenа в Токио. 335 Фото — Getty Images #Иноуе

Источник – Чемпион.

Боксер второго более легкого веса Наоя Иноуэ (26-0, 23 КО) победил Марлона Тапалеса (37-4, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом.

Инуоэ нокаутировал Тапалеса в 10- му раунде. В четвертом раунде Марлон побывал в нокдауне.

Инуоя владел поясами WBC и WBO, которые выиграл у Стивена Фултона, а Тапалес – – WBA и IBF, получившие в поединке против Муроджона Ахмадалиева.

Иноуэ стал первым абсолютным чемпионом в категории второго самого легкого веса, существующего с 1976 года. Также японец стал вторым абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах в эпоху четырех поясов.

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