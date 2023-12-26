Бокс
Иноуэ стал абсолютным чемпионом второго самого легкого веса
Бой состоялся на Ariake Arenа в Токио. Сегодня 16:42 335 0 Фото — Getty Images #Иноуе
Источник – Чемпион.
Боксер второго более легкого веса Наоя Иноуэ (26-0, 23 КО) победил Марлона Тапалеса (37-4, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом.
Инуоэ нокаутировал Тапалеса в 10- му раунде. В четвертом раунде Марлон побывал в нокдауне.
Инуоя владел поясами WBC и WBO, которые выиграл у Стивена Фултона, а Тапалес – – WBA и IBF, получившие в поединке против Муроджона Ахмадалиева.
Иноуэ стал первым абсолютным чемпионом в категории второго самого легкого веса, существующего с 1976 года. Также японец стал вторым абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах в эпоху четырех поясов.
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