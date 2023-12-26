Промоутер Ломаченко назвал причину прекращения сотрудничества с Кроуфордом

Глава Top Rank не стал обманывать 131 #Боб Арум, #Теренс Кроуфорд

— Fight Hub TV.

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум прекратил сотрудничество с бывшим абсолютным чемпионом в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) из-за финансовых потерь.

Об этом заявил сам промоутер.

«Теренс Кроуфорд — большой талант. Мы всегда говорили, что он очень талантлив. Вопрос, сможете ли вы сравнить его экономические требования с реальной конкурентоспособностью. Мы не смогли этого сделать. Мы потеряли много денег, продвигая бои Кроуфорда.

Я желаю Теренсу всего лучшего, но я и моя компания не готовы рисковать так. Бои Теренса никогда не окупались в экономическом плане. Даже несмотря на то, что он всегда выступал блестяще», — сказал он. Арум.