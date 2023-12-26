Бокс
Промоутер Ломаченко назвал причину прекращения сотрудничества с Кроуфордом
Глава Top Rank не стал обманывать Сегодня 13:40 131 0 #Боб Арум, #Теренс Кроуфорд
— Fight Hub TV.
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум прекратил сотрудничество с бывшим абсолютным чемпионом в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) из-за финансовых потерь.
Об этом заявил сам промоутер.
«Теренс Кроуфорд — большой талант. Мы всегда говорили, что он очень талантлив. Вопрос, сможете ли вы сравнить его экономические требования с реальной конкурентоспособностью. Мы не смогли этого сделать. Мы потеряли много денег, продвигая бои Кроуфорда.
Я желаю Теренсу всего лучшего, но я и моя компания не готовы рисковать так. Бои Теренса никогда не окупались в экономическом плане. Даже несмотря на то, что он всегда выступал блестяще», — сказал он. Арум.
29 июля Кроуфорд со Спенсом провел поединок на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Теренс одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде.
Ранее сообщалось, что Ломаченко и Камбосос близки к соглашению по бою за вакантный титул IBF.