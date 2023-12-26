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Санчес: Бой моей мечты – с Усиком, Фьюри, Уайлдером или Джошуа
Боксер рассказал о своих мечтах Сегодня 11:56 99 0 Фото Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
Кубинский супертяжеловес Фрэнк Санчес (24-0, 17 KO) хотел бы встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.
Об этом заявил сам Санчес.
< "Бой моей мечты - с Усиком, Фюри, Уайлдером или Джошуа. С кем угодно из них, кто предоставит мне такую возможность.
Я победю каждого из них», — сказал Санчес.
Фрэнк 23 декабря в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии нокаутировал Джуниора Фа. Энтони Джошуа победил Отто Валлина, а Деонтей Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру единодушным решением судей.
Бой Усик — Фюри состоится 17 февраля.