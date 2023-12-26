Санчес: Бой моей мечты – с Усиком, Фьюри, Уайлдером или Джошуа

Боксер рассказал о своих мечтах 99 Фото Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Кубинский супертяжеловес Фрэнк Санчес (24-0, 17 KO) хотел бы встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.

Об этом заявил сам Санчес.

< "Бой моей мечты - с Усиком, Фюри, Уайлдером или Джошуа. С кем угодно из них, кто предоставит мне такую ​​возможность.

Я победю каждого из них», — сказал Санчес.