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Бокс

Санчес: Бой моей мечты – с Усиком, Фьюри, Уайлдером или Джошуа

Боксер рассказал о своих мечтах Сегодня 11:56 99 0 Фото Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Кубинский супертяжеловес Фрэнк Санчес (24-0, 17 KO) хотел бы встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.

Об этом заявил сам Санчес.

< "Бой моей мечты - с Усиком, Фюри, Уайлдером или Джошуа. С кем угодно из них, кто предоставит мне такую ​​возможность.

Я победю каждого из них», — сказал Санчес.

Фрэнк 23 декабря в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии нокаутировал Джуниора Фа. Энтони Джошуа победил Отто Валлина, а Деонтей Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру единодушным решением судей.

Бой Усик — Фюри состоится 17 февраля.

Источник: champion.com.ua

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