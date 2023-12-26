Бокс
Тарвер: Джошуа был хладнокровен и спокоен в бою против Валлина
Антонио Тарвер прокомментировал победу Энтони Джошуа над Отто Валлином. Сегодня 20:25 151 0 Фото — Getty Images #Энтони Джо Источник — tribuna.com.
Эксчемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) показал образцовый бокс в поединке против Отто Валлина (26-2, 14 КО).
«Я говорил, что Джошуа остановит Валлина в этом раунде.Разве я этого не предполагал?Я сказал, что после пятого раунда Валлин покажется на табуретке.
Эй Джей прекрасно выглядел, теперь он поднимется в рейтингах. Энтони был хладнокровен и спокоен. Это лучший Джошуа, которого я видел за долгое время. Я ставлю Энтони 5 с плюсом», — сказал Тарвер.
< Напомним 24 декабря Джошуа выиграл у Отто Валлина после отказа соперника выходить на шестой раунд.