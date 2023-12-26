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Бокс

Тарвер: Джошуа был хладнокровен и спокоен в бою против Валлина

Антонио Тарвер прокомментировал победу Энтони Джошуа над Отто Валлином. Сегодня 20:25 151 0 Фото — Getty Images #Энтони Джо Источник — tribuna.com.

Эксчемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) показал образцовый бокс в поединке против Отто Валлина (26-2, 14 КО).

 «Я говорил, что Джошуа остановит Валлина в этом раунде.Разве я этого не предполагал?Я сказал, что после пятого раунда Валлин покажется на табуретке.

Эй Джей прекрасно выглядел, теперь он поднимется в рейтингах. Энтони был хладнокровен и спокоен. Это лучший Джошуа, которого я видел за долгое время. Я ставлю Энтони 5 с плюсом», — сказал Тарвер.

< Напомним 24 декабря Джошуа выиграл у Отто Валлина  после отказа соперника выходить на шестой раунд.

Источник: champion.com.ua

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