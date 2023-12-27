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Бывший чемпион мира изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поменял свой прогноз на бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«2024 год будет фантастическим годом. Надеюсь, будет близкий бой Тайсона Фьюри с Усиком. Я выбираю Усика просто потому, в каком психологическом состоянии находится Тайсон Фьюри.

Надеюсь, Тайсон Фьюри сможет провести хороший лагерь и возродить былое величие, когда он трижды дрался с Деонтеем Уайлдером. Тогда он выглядел хорошо, каждый раз по-новому. Но я не знаю, исчезло ли это сейчас, он с трудом сгоняет вес. Кажется, он недостаточно мотивирован. Когда он дрался с Нганну, он выглядел растерянным. Неужели он постарел за одну ночь?

Надеюсь, он выйдет на бой и сделает свою работу, потому что я хочу, чтобы эти титулы вернулись в Британию, но в данный момент я думаю, что Усик выиграет этот бой», – сказал Фроч.

Отметим, что ранее Карл не мог определить фаворита.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля.

sport.ua

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