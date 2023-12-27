Джошуа: Паркер показал, что стойкость приносит свои плоды

Энтони Джошуа прокомментировал победу Джозефа Паркера над эксчемпионом мира Деонтеем Уайлдером 1730 #Энтони Джошуа, #Джозеф Парк

Источник – boxingscene.com.

Бывший чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер (34-3, 23 КО) заслужил победу над Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 КО) во время вечера бокса в Саудовской Аравии.

Об этом рассказал эксчемпион мира Энтони Джошуа.

«Паркер выполнил против Уайлдера потрясающую работу. Он потерпел неудачу в бою с Джо Джойсом. Паркер показал, что стойкость приносит свои плоды. Даниэль Дюбуа Несколько раз потерпел неудачу, он показал устойчивость, и она принесла результат.Ты кажешься только тогда, когда внутри тебя умирает дух игры. спросить об этом у моих друзей. Будь то игра в слова, шахматы или что-то еще, мы все соперничаем друг с другом. Я думаю, что тебе всегда стоит попробовать снова найти победную тропу, даже если несколько раз тебя постигла неудача», – сказал Джошуа.

Напомним, Уайлдер сенсационно проиграл Паркеру< /span>решением судей.