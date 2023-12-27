Экс-чемпион мира назвал идеального соперника для Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Баду Джек (28-3-3, 17 KO) рассказал, с каким соперником хотел бы увидеть в следующем бою экс-чемпиона Энтони Джошуа (27-3, 24 KO).

«Я думаю, что Джошуа снова побьет Джозефа Паркера. Я бы хотел увидеть бой Эй Джея и Фьюри. Как сложится поединок Тайсона против Александра Усика? Сейчас я не уверен. Я знаю, что Фьюри немного недооценил Нганну, так что он выступит лучше против Усика, повысит свой уровень, но я не знаю.

Кто победит, если лучшая версия Фьюри подерется с лучшей версией Джошуа? Я не знаю, посмотрим», – сказал Джек в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

23 декабря во время большого вечера бокса в Саудовской Аравии Энтони Джошуа разобрался со шведом Отто Валлином (26-2, 14 KO), а Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 KO) сенсационно проиграл Джозефу Паркеру (34-3, 23 KO).

sport.ua