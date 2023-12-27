ФОТО. Конор МАКГРЕГОР: «Ожидайте важных анонсов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал в инстаграме совместное фото с Криштиану Роналду с большого вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где Энтони Джошуа остановил Отто Валлина, а Джозеф Паркер ошеломил Деонтея Уайлдера.

«Легендарный вечер бокса в Королевстве Саудовская Аравия. Ожидайте важных анонсов», – подписал фото Конор.

Ранее Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру Мэнни Пакьяо, который не дрался с июля 2021 года.

Отметим, что Конор Макгрегор имеет действующий контракт с UFC, поэтому этот бой пока малореален. По слухам, ирландец примет участие в масштабном карде UFC 300 в следующем году.

sport.ua