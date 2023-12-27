«Я это не пропущу». Джошуа приедет на бой Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри и Усик

Супертяж Энтони Джошуа 17 февраля намерен приехать в Саудовскую Аравию на бой за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это будет бой за все титулы, самый престижный поединок, который можно придумать. Я обычно не приезжаю на бои других боксеров, но это будет знаковый бой, такое я не пропущу».

«Думаю, после того, как они разберутся между собой, супертяжелый дивизион снова откроется», – сказал Джошуа.

Энтони 23 декабря победил Отто Валлина.

sport.ua