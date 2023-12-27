Майк Тайсон рассказал, чего не хватает Кроуфорду для величия

boxing-social.com. Майк Тайсон и Теренс Кроуфорд

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что американскому боксеру Теренсу Кроуфорду (40-0, 31 KO) еще есть что доказывать.

«Люди всегда спорят со мной по этому поводу, но знаете, что делает людей великими бойцами? Они заполняют арены. Спенс привел людей, он высококлассный боец, он понял сущность боя, а это и есть то самое стремление, привести людей», – заявил Тайсон.

Тайсон отметил, что Кроуфорду тоже хватает фанатов, чтобы заполнять арены, и сказал, что ему нужны бои посложнее, чтобы выйти на новый уровень, по крайней мере, в финансовом плане.

«Он должен продолжать побеждать, он бьет людей слишком легко. Это повредит ему в финансовом плане. Я начал зарабатывать больше денег, когда Бастер Даглас побил меня», – добавил Железный Майк.

Отметим, что Кроуфорд легко победил Спенса в конце июля, остановив Эррола в девятом раунде. Ожидается, что их повторная встреча состоится в первом квартале следующего года.

sport.ua