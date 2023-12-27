«О нем все говорят». Чжилей выбрал себе нового соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Супертяж Чжан Чжилей после двух побед над Джо Джойсом хотел бы драться с Энтони Джошуа или провести реванш с Филипом Хрговичем, однако эти боксеры планируют встретиться между собой.

Другим вариантом остается Джозеф Паркер, который победил Деонтея Уайлдера.

«Паркер будет хорошим для меня вариантом. О нем сейчас все говорят, он был реально хорош в бою с Уайлдером. Так что если не удастся договориться с Джошуа или Хрговичем, то Паркер станет отличной опцией».

«И это будет интересно для фанов», — сказал Чжилей.

Китайский боксер является временным чемпионом по версии WBO.

sport.ua