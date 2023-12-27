Промоутер Тайсона Фьюри назвал самый тяжелый бой в карьере Александра Усика

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Известный промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри, назвал самый тяжелый бой в карьере украинского боксера Александра Усика:

«Бой с Усиком… Дюбуа дал Усику самый тяжелый бой для украинца. Он ударил его по телу, и, по моему мнению, это был законный удар, но рефери дал ему более четырех минут, чтобы восстановиться. Это было смешно».

Следующий поединок Александр Усик проведет уже 17 февраля 2024 года. Его соперником будет британец Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

sport.ua