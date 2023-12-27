Рой ДЖОНС: «Усику нужно нокаутировать Фьюри, чтобы победить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс сделал прогноз на бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я буду честен с вами, мне нравятся оба бойца. Оба – мои друзья, и я не могу сказать, кто из них обязательно будет доминировать. По старинке, хороший большой парень обычно побеждает хорошего маленького парня, но Усик немного другой.

Он более сложный малый, чем большинство парней вокруг. Например, когда я дрался с Джоном Руисом, я был не просто маленьким парнем, я был довольно сложным маленьким парнем.

Что касается недостатков Усика, то у него нет взрывной силы ударов. И это криптонит для Фьюри, потому что Франсис Нганну обладает взрывной силой и смог его повалить. У Деонтея Уайлдера она тоже была, и он пару раз смог его отправить на канвас.

Фьюри падал семь раз за свою карьеру, но каждый раз поднимался. Это говорит о многом. Чтобы повалить его, нужна большая взрывная сила, но крузервейт с взрывной силой может это сделать, потому что Джон Каннингем это делал.

Усик должен повалить его, но сможет ли сделать так, чтобы Фьюри не поднялся? Этого еще никто не делал. Сможет ли Усик отправить Тайсона в нокдаун несколько раз и победить досрочно? Если Усик не сможет его повалить, я не вижу, как он выиграет бой», – сказал Джонс.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля.

sport.ua