Тедди Атлас вынес суровый приговор Уайлдеру после поражения от Паркера

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас по результатам Джозеф Паркер – Уайлдер Уайлдер считает, что американский боксер так и не научился драться правильно.

«Уайлдер не знал, как драться. Его никогда не учили, или, по крайней мере, он не научился тому, чему нужно учиться, чтобы быть больше, чем просто большим громилой. Против него ставили правильных парней, и он их повалил, у него были проблемы с Ортисом, он поздно его достал.

Это не говорит о том, насколько Уайлдер хорош. Просто это были парни, которых он мог бить, и он их нокаутировал. Но когда он дрался с теми, кого не мог нокаутировать, как Фьюри и Паркер сейчас, некоторые из этих недостатков действительно проявлялись.

Я думаю, что его раскусили, но его просчитали раньше – если он не может попасть по тебе, то у него проблемы. Он очень смелый, он ведет себя как настоящий боец, у него достаточно хорошая скорость и хороший подбородок, но если у тебя есть план, и ты знаешь, как драться, и знаешь, как избежать его правой руки, ты выиграешь. Против него у тебя есть автоматическая победа. Это нелегко, нужно пройти двенадцать раундов по минным полям и не подорваться.

Уайлдеру 38 лет, и он участвовал в битвах с Фьюри, где его нокаутировали в двух последних боях. Он падал, поднимался с пола, показывал сердце воина. В последнем бою он повалил Фьюри, но в итоге оказался в нокауте.

Он получил огромный урон в этих боях. И знаете что? Вы покидаете ринг, потеряв часть себя. Я не думаю, что он полностью вернул все, что потерял в тех боях с Фьюри», – сказал Атлас.

Отметим, что Уайлдер (43-3-1, 42 KO) проиграл Паркеру (34-3, 23 KO) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120).

sport.ua