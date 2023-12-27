Усику нужно нокаутировать Фьюри — Рой Джонс

Экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс говор о бое Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) против Александра Усика (21-0, 14 КО) заявил, что ему нравятся оба бойца.

Говоря о недостатков украинца он заявил, что у украинца нет взрывной силы ударов.

«Усик должен повалить его, но сможет ли сделать так, чтобы Фьюри не поднялся? Этого еще никто не делал. Сможет ли Усик отправить Тайсона в нокдаун несколько раз и победить досрочно? Если Усик не сможет его повалить, я не вижу, как он выиграет бой», – приводит слова Джонса Boxing Social.

Напомним, бой Усик – Фьюри пройдет 17 февраля.