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«У него отличная работа ног». Хргович сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Хорватский боксер Филип Хргович (17-0, 14 KO) сделал прогноз на бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я верю, что это будет Усик. Думаю, это будет бой 50 на 50, тяжелый бой для обоих, но я отдаю Усику небольшое преимущество в этом бою, потому что он всегда в отличной форме, у него отличная работа ног, он выбрасывает много ударов, действительно хороший боец», – сказал Филип.

Отметим, что Хргович является обязательным претендентом на титул IBF. Если титул будет отобран у победителя боя Фьюри – Усик из-за пункта о реванше, не позволяющего провести обязательную защиту, Хргович может сразится с Энтони Джошуа за вакантный пояс.

23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии Хргович досрочно победил Марка де Мори.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля.

sport.ua

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«У него отличная работа ног». Хргович сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

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