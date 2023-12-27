Усик предупредил Фьюри: Не «если», а «когда» я выиграю все титулы

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Супертяж Александр Усик абсолютно уверен в своих силах перед поединком за все титулы против Тайсона Фьюри.

«Тут вопрос не «если» я выиграю все титулы, а «когда» я их выиграю. Когда я иду спать, то представляю себе, как я победно поднимаю руки. Я просто верю, что выиграю этот бой».

«Я забрался в голову Фьюри, который вместо меня думает о каком-то кролике, как он меня называет. Давай, брат, продолжай думать. Тони Беллью как-то назвал меня зверем в боксе. Нет, я не зверь, а просто белый кролик», — сказал Усик.

Бой состоится 17 февраля, а в контракте на поединок есть пункт о реванше.

sport.ua