ДАНИЛОВ: «В январе первый экзамен на пути к Олимпиаде – турнир в Дебрецене»

highsport.if.ua. Сергей Данылив

В Тысовце проходил сбор женской сборной Украины по боксу. Главный тренер женской сборной Украины Сергей Данылив эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о пребывании боксерок на Львовщине:

«Основное внимание уделялось общефизической и специальной подготовке, хотя не забывали и о технико-тактических наработках. На этом завершающем в текущем году сборе были задействованы 24 атлетки – сильнейшие в своих весовых категориях по итогам ноябрьского чемпионата Украины во Львове. К сожалению, травмы помешали приехать Татьяне Коб и Марии Бови, которых заменили Наталья Меринова и Анастасия Коваленко.

Все, что планировали в Тысовке я со своими помощниками Андреем Малеваным и Алексеем Шевченко, выполнили. Единственное, что не рискнули, так это поставить подопечных на лыжи, чтобы избежать повреждений, хотя сейчас в Карпатах много снега.

В начале января следующего года в Конча-Заспе состоится очередной этап подготовки на пути к олимпийскому Парижу, по итогам которого определится состав женской сборной Украины, которая примет участие в престижном международном турнире в Дебрецене (Венгрия)».

sport.ua