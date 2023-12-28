Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Хижняк выступит в январе в Дебрецене»

Федерація боксу України. Дмитрий Сосновский

Мужская сборная Украины по боксу завершила текущий год совместными тренировками на сборе в Тысовце. Главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, остался ли он доволен этим этапом подготовки во Львовской области:

– На этом отрезке на пути в олимпийский Париж не была запланирована работа в ринге. Сосредоточились на общефизической и специальной подготовке. А вот на следующем сборе, в январе 2024 года в Конча-Заспе, уже будем совершенствовать боксерские навыки, потому что на очереди – престижный международный турнир в венгерском Дебрецене.

Что касается сбора в Тысовце, то все было хорошо организовано. К сожалению, из-за повреждений не смог приехать один из ведущих украинских боксеров – призер чемпионатов мира и Европы Дмитрий Замотаев.

А вот капитан и лидер сборной Александр Хижняк после победы летом на Европейских играх в Польше и получения олимпийской лицензии только сейчас оказался в расположении главной команды страны. Чувствуется, что он соскучился по боксу, и потому с приподнятым настроением готовился в Карпатах. Для наших болельщиков сообщу, что в январе Александр выступит на престижном международном турнире в венгерском Дебрецене. Кстати, на предыдущем Хижняк провел пять поединков и стал победителем. Надеюсь, что и в январе у него будет достаточно соревновательной практики. Прилагаем усилия, чтобы Хижняк и весной имел возможность продемонстрировать свое мастерство и подошел к Олимпиаде в Париже во всеоружии.

sport.ua