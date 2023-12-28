Экс-чемпион мира: «Фьюри нокаутирует Усика в пятом раунде»

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Бывший чемпион мира по боксу Риддик Боу считает Тайсона Фьюри фаворитом в поединке с Александром Усиком:

«Я думаю, что это будет великий бой, но, по моему мнению, победит Тайсон. Мне кажется, что он отправит Усика в нокаут в пятом раунде».

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua