Экс-чемпион мира: «С Уайлдером покончено. И физически, и психологически»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что Деонтей Уайлдер после поражений от Тайсона Фьюри и недавней неудачи с Джозефом Паркером больше не вернется на былой уровень.

«Мне кажется, поражения от Фьюри многое отобрали у Уайлдера. Его отправляли в нокдауны, были нокауты. Все это не может пройти просто так. Не бывает, чтобы поражения не делали боксера старше, хуже. Ты оставляешь в ринге частичку себя после каждого поражения».

«Мне жаль, но кажется, что с Уайлдером покончено. И физически, и психологически».

«Проиграл и Фьюри, и Паркеру, а Паркер раньше сам проигрывал Джошуа и Уайту, мы его уровень знаем», — сказал Фроч.

Уайлдер пока не определился с тем, стоит ли продолжать карьеру.

sport.ua