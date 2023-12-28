Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера

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26 декабря в Токио, Япония, состоялся поединок чемпиона мира в четырех весовых категориях и до этой встречи просто абсолютного чемпиона мира японца Наои Иноуэ (26-0, 23 КО) против объединенного чемпиона из Филиппин Марлона Тапалеса (37-4, 19 КО).

Бой, в котором Тапалес показал себя лучше, чем ожидалось, но это вообще ему никак не помогло. Теперь Иноуэ – двукратный абсолютный чемпион мира. Второй в истории после Теренса Кроуфорда.

Иноуэ перебил соперника, даже не начиная боксировать

На самом деле, выступление Марлона Тапалеса – это если не триумф, то огромный успех. Ему предсказывали разрушительное поражение избиением до середины поединка большинство фанатов и экспертов. Некоторые говорили, что седьмой-восьмой раунды станут последними. В результате он продержался десять и упал скорее из-за потери сил, чем от настоящего удара, который невозможно было перенести.

С другой стороны, Марлон не показал ничего особенного. Улучшенная версия Стивена Батлера, едва не ставшего первым боксером после Нонито Донейра, добравшегося до финального гонга с японцем.

Как один, так и другой соперники избрали путь осторожности. Не форсировали события, не пытались побить Наою. Батлер вообще откровенно бегал по кругу от визави, но немножко не добежал. Тапалес рисковал моментами и потому продержался немного меньше.

Что Марлон сделал с первого раунда – так это уперся широкой стойкой в оппонента. Не давал вставать передней ногой удобно – Тапалес левша, Наоя – правша. Оттянул спину максимально назад и оттуда пытался атаковать.

План не такой уж плохой. Следует учитывать, что Иноуэ – больший и длиннорукий боксер, поэтому как-то решать проблему более коротких конечностей нужно было. Команда филиппинца придумала такой способ и не прогадала. Попаданий действительно было меньше, чем хотел японец. Та же правая прямая рука попадала только, когда Тапалес шел вперед, а это было не так часто.

Иноуэ пришлось что-то делать, и он придумал. Работа по корпусу производила впечатление. Если в голову Наоя немного тянулся за ударами, то по корпусу выстреливал сериями, которые по большей части попадали и создавали проблемы для соперника. Филиппинцу просто было больно. Отсюда и открывающаяся голова и туловище, которое возвращалось из отклоненного состояния.

Отсюда и первый пришедший нокдаун, когда японец перешел комбинацией с корпуса на голову. Атака как раз в стиле Наои Иноуэ. Не повтор того же удара в бою со Стивеном Фултоном, но стилистика похожая. Филиппинец поднимался долго, а от продолжения спас его гонг.

Казалось, это все, конец, баста. Наоя подумал так же, бросившись на оппонента в пятом раунде, но получил отпор. Пришлось не просто драться на средней, но и отступать к канатам. Не так, чтобы удары Тапалеса вызывали проблемы, но они оказались достаточно неприятными, чтобы принимать их на себя.

В какой-то момент Иноуэ решил показать, что он – крайне мощный боксер. Встал перед соперником и давай размениваться с ним ударами. Решение довольно странное. Марлон умеет комбинировать, насыпать удары. Вот этого у него точно не отнимешь. И тут он оказался не хуже. Удары слабее, но меткость была на уровне.

К счастью японца, его в углу привели в сознание и уже в шестом он перестал играть в бойца с быстрым и более короткоруким соперником на удобной для того дистанции. Он начал пробивать акцентированно, но ища ошибки оппонента. И сработало.

Фактически, это был конец поединка. Тапалес, конечно, держался. Он и искал свои шансы в атаке, и пытался размениваться. Кое-где получалось, но немного. Иноуэ поймал ритм и разбивал соперника от секунды до секунды.

Наоя не выступил плохо. Просто результат не сходится с ожиданиями публики, которая всегда видит в фантазиях, как японец выбегает и выносит всех за пару раундов. Бывает и такое. Но важно говорить о том, что каждый бой Иноуэ проходит на чемпионском уровне, и здесь нет проходных соперников.

Вот Тапалес. Чемпион в двух категориях и чемпион по двум версиям перед боем с Наоей. Крутой и неудобный боксер. Такая победа над ним – просто суперрезультат, а не провал японца.

Twitter. Наоя Иноуэ

Иноуэ добил соперника в десятом раунде. Зашел один раз с двойкой. Зашел второй раз с двойкой. Филиппинец упал, попытался подняться, снова упал. В общем, шансов вернуться уже не было. Наоя разбил силой и мощью. Даже не пришлось включаться в полноценный бокс, как против Стивена Фултона.

Что теперь?

Марлон Тапалес – теперь один из главных боксеров дивизиона. Продержаться так долго с доминантом и двойным абсолютом – круто. А когда тебе вообще не дают шансов – прекрасно.

Вместе с тем филиппинец готов ехать в любую страну мира и боксировать там, а значит, в андеркардах больших шоу в 2024 году он будет появляться. Это сто процентов.

Относительно Иноуэ. Многие ожидали, что он пойдет дальше – в весовую категорию еще на два килограмма тяжелее. Но сам японец решил не уходить. Говорит, пока у него точно есть дела и цели здесь, в 55,3 килограмма. И даже через год он видит себя скорее в этой же категории, чем в более тяжелой.

На самом деле, здесь действительно есть соперники. Луис Нери говорит о бое с Иноуэ уже больше месяца, как и его промоутер. Нери – претендент по линии WBC, а бой – интересный.

Ну и главное – в более тяжелой категории слишком большие соперники. Давайте возьмем тот же бой Робейси Рамиреса и Рафаэля Эспинозы. Рост Робейси – 168 см, размах рук – 171 см. Наоя ниже всего на 3 см и имеет такой же размах рук. Но давайте посмотрим на соперника – рост 185 сантиметров. Ни разу японец не дрался со столь здоровенными соперниками.

Возможно, физиологически он не готов к такому пока. А может быть, не будет готов никогда. Не стоит ожидать подвига Мэнни Пакьяо. Это другая, но все равно великая история. История японского бокса.

sport.ua