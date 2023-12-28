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Бокс

Не Усик. Тренер Фьюри назвал самого сложного соперника для Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Главный тренер Джозефа Паркера и тренер Тайсона Фьюри Энди Ли рассказал о том, кто, по его мнению, является самым сложным соперником для «Цыганского короля».

«Нет, это не Усик, а Уайлдер. Уайлдер – финальный босс, Тайсон прошел игру и теперь проходит бонусные уровни. Усик меньше, старше, у него большая любительская карьера, у него большой пробег, как и у Тайсона.

Они говорят о работе ног Усика и боксерских навыках, но у Тайсона они не хуже. Усик хитер, мне нравятся восточноевропейские бойцы, потому что во всем, что они делают, есть методика, за этим стоит наука, с этими парнями не нужно ничего угадывать.

Но Тайсон подобрал себе хороших спарринг-партнеров и готов к этому испытанию. Я никогда не видел Тайсона таким мотивированным, даже полтора-два года назад, когда об этом бое с Усиком только заговорили», – сказал Ли.

Ранее Усик высказал абсолютную уверенность в своих силах перед поединком за все титулы хевивейта.

Бой Фьюри – Усик состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

sport.ua

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Не Усик. Тренер Фьюри назвал самого сложного соперника для Тайсона

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