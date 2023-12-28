Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Филип Хргович является обязательным претендентом на пояс IBF супертяжелого веса, которым владеет Александр Усик, однако в 2024 году титул, скорее всего, станет вакантным.

Усик в поединке за все пояса сразится с Тайсоном Фьюри, но в случае реванша IBF уже постановила, что титул становится вакантным.

Хргович в потенциальном титульном поединке хочет выйти на Энтони Джошуа

«Знаю, что я следующий в плане обязательного претендента. Мне все равно, с кем предстоит драться. Я готов выйти на бой с Энтони Джошуа, это одно из наибольших имен в боксе».

«Чувствую, что могу победить», – сказал Хргович.

Во время вечера бокса в Саудовской Аравии Хргович победил Марка де Мори, а Джошуа разобрался с Отто Валлином.

sport.ua